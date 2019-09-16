Военные учения НАТО и ВСУ начались на Украине

Львов, 16 сентября. Международные военные учения Североатлантического альянса «Быстрый трезубец» (Rapid Trident) начались на Украине. Военные НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут маневры на военном полигоне в районе Львова.

Отмечается, что в мероприятиях буду задействованы более 3,5 тысячи военнослужащих из 14 стран военного блока. С украинской стороны будет задействована одна из бригад оперативного командования «Запад», которая была сформирована в Донбассе.

В пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили, что задача военных — отразить «вооруженную агрессию в условиях гибридной войны».

Учения многонациональной дивизии Rapid Trident проходят ежегодно с 2006 года во Львовской области.

Ранее израильский аналитик Яков Кедми заявил в политическом ток-шоу Владимира Соловьева, что Украина является ни чем иным, как плацдармом западных стран против России. По словам эксперта, многие украинские политики регулярно говорят о европейском прошлом страны, но в действительности оно сводилось к рабскому существованию.