Присяга губернатора Петербурга назначена на 11.00 18 сентября

Санкт-Петербург, 16 сентября. Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга назначил время принесения присяги губернатором Северной столицы на 11.00 18 сентября. Об этом говорится в сообщении Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Самовыдвиженец Александр Беглов, который набрал на губернаторских выборах 64,43% голосов избирателей Северной столицы, вступит в должность главы Петербурга 18 сентября. Как передают «Невские новости», инаугурация состоится в Мариинском дворце.

Напомним, 11 сентября городская избирательная комиссия Петербурга утвердила результаты губернаторских выборов. Победу одержал Александр Беглов: его поддержали 734 903 избирателя. За кандидата от «Справедливой России» Надежду Тихонову проголосовали 16,84% петербуржцев, за представителя «Гражданской платформы» Михаила Амосова — 16,03% избирателей.