Ведущий актер «Ленкома» Юрий Колычев скончался после болезни

Москва, 16 сентября. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев ушел из жизни в возрасте 90 лет 16 сентября. Актер «Ленкома» скончался после болезни, сообщил Федеральному агентству новостей источник в театре.

По словам собеседника агентства, последние несколько месяцев Колычев уже не выходил на сцену.

«Юрий Осипович ушел из жизни после болезни», — сказали в «Ленкоме».

Как уточнили в театре, о дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Юрий Колычев, окончив Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, был принят в Малый театр. Проработав там шесть лет, артиста пригласили в «Ленком», где он прослужил более 60 лет.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захарова, говоря об актере, заявил, что Колычев «сразу стал для меня ведущим, надежным, необходимым».

На сцене «Ленкома» актер исполнил несколько десятков ролей. Среди спектаклей, в которых был задействован Колычев, — «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Чайка», «Поминальная молитва», «Вишневый сад», «Королевские игры» и другие.

Колычева также можно увидеть в фильмах «Иван Рыбаков», «Мелодия на два голоса», «Дом, который построил Свифт», «Очарование зла», артист также занимался озвучиванием документальных лет.