МИД России призвал не торопиться говорить об улучшении отношений с Украиной

Москва, 16 сентября. Об улучшении отношений между Россией и Украиной пока говорить рано, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова уточнила: в том, что в отношениях Киева и Москвы есть позитивная тенденция, она пока не уверена.

Как передает Telegram-канал «Расстрига», Захарова призвала судить об улучшении связей между государствами, исходя из конкретных шагов. Представитель МИД напомнила об взаимном обмене задержанными лицами, который произошел 7 сентября. МИД России заявил, что говорить об улучшении отношений с Украиной рано.

«Вот этот шаг был более чем позитивным. Но какие будут тенденции — мне очень сложно сказать», — добавила она.

Кроме того, Захарова рассказала об отсутствии позитивных изменений в контактах с украинским МИД.

В середине июля стартовали переговоры об обмене удерживаемыми гражданами, которым предшествовал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц, которые подлежат обмену.

7 сентября состоялся обмен осужденными и задержанными гражданами между Украиной и Россией. Оба государства освободили по 35 человек. Граждане России и Украины, попавшие в программу обмена удерживаемыми лицами между двумя странами, прибыли в аэропорт «Внуково» 7 сентября. Борт №RA 64058 приземлился в правительственном терминале «Внуково-2».

На самолете с журналистом Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной прибыли и граждане РФ, обвинявшиеся на Украине в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях.

На Украину же был отправлен кинорежиссер Олег Сенцов, в 2015 году приговоренный в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Осветить возвращение наших соотечественников приехали известные российские журналисты Евгений Поддубный и Дмитрий Киселев. Около 14.40 два автобуса с прибывшими в сопровождении полиции и скорой помощи отбыли из «Внуково-2».