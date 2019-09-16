Эстония боится потерять туристов из Финляндии из-за электронных виз в Петербург

Таллин, 16 сентября. Введение с 1 октября бесплатных электронных виз для иностранцев, желающих посетить Ленинградскую область и Петербург, может уменьшит турпоток из Финляндии в Эстонию. Об этом рассказала атташе эстонского посольства в РФ Илона Кбеян.

Власти Эстонии опасаются сокращения числа финских туристов, это отразится на доходах от туризма. Из-за новшества России финские туристы могут выбрать путешествие в Петербург, а не в Таллин.

«Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию», — сказала она порталу ERR.

Напомним, что с 1 октября граждане 53 стран могут въехать в РФ через пункты пропуска в Петербурге и Ленобласти. Въезд возможен на основании однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.

Перечень стран идентичен списку, граждане которых могут офомить электронные визы для посещения Калининградской области. Подобный режим действует при въезде в РФ на Дальнем Востоке, в Забайкалье.

Виза действует в течение 30 дней и разрешает пребывать на территории страны в течение восьми суток. Ранее сообщалось, что в июле в Калининградскую область въехал первый иностранец по электронной визе.

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов ожидает, что введение электронной визы благоприятно отразится на турпотоке. Средства от туристического сбора будут направлены на восстановление исторических фасадов зданий в центре Северной столицы.