Экономист оценил рейтинг крупнейших частных компаний России

Россия не пошла по пути полностью государственного капитализма, что, естественно, окажет позитивное влияние на экономическое развитие страны; в то же время идет реализация национальных проектов. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев, комментируя составленный топ-10 крупнейших частных компаний.

«Лукойл» возглавил рейтинг

Нефтяная компания «Лукойл» снова возглавила рейтинг крупнейших частных компаний Российской Федерации. Топ российских компаний составил Forbes.

Сообщается, что выручка «Лукойла» за 2018 год составила 8,036 триллионов рублей. При этом в штате российской компании числятся свыше 102 тысяч сотрудников.

На втором месте также расположились нефтяники. Это «Сургутнефтегаз» с выручкой в 1,867 триллионов рублей. Третье место среди частных компаний занял X5 Retail Group, который управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Перекресток Экспресс» и «Карусель».

На четвертой строчке находится ретейлер «Магнит». На пятом — нефтяная компания «Татнефть». Шестое место занимает компания «Новатэк», а на седьмом — металлургическая компания Evraz. Десятку крупнейших российских частных компаний замыкает НЛМК, «Норильский никель» и группа компаний «Мегаполис».

Стоит заметить, что в сравнении с прошлогодним рейтингом, десятку крупнейших частных компаний Российской Федерации покинула компании «Русал», которая в рейтинге 2019 года заняла 11-е место.

Преодоление кризиса

Как отметил Александр Тимофеев, после начала санкционного давления в 2014 году в России начала появляться точка зрения, что спастись в этой ситуации можно только максимальным укрупнением. Речь идет о национальных проектах, укрупнении нефтегазовых компаний, создании монополий и так далее.

«Тот факт, что «Лукойл», как частная компания, просто не оказался поглощен «Роснефтью» или другой окологосударственной нефтяной компанией, мне кажется крайне позитивным. Нефтяной гигант в очередной раз был признан самой крупной, и при этом остался частной нефтяной компанией. Этот факт говорит о том, что в российской экономике есть место частной инициативе», — пояснил Александр Тимофеев.

Тем не менее, по мнению экономиста, это очень хороший знак. Россия не пошла по пути полностью государственного капитализма. Говоря о структурном развитии российской экономики, эксперт заметил, что государство делает ставку на крупные инфраструктурные национальные проекты, которые будут осуществляться.

«Какие это проекты? К примеру, проекты, связанные с Владивостоком и островом «Русский», Крымский мост и так далее», — заключил Александр Тимофеев.

Эксперт уверен, что российские власти также могут давать преференции малому и среднему бизнесу, что даст дополнительный рост российской экономике.

«Лукойл» является одной из крупнейших в Российской Федерации вертикально интегрированных нефтяных компаний. Она занимается разведкой и добычей в 12 странах мира, основные работы сосредоточены на территории РФ, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

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