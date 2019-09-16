Эксперт обнаружил на архивном фото «лишний труп» на перевале Дятлова

Москва, 16 сентября. Эксперт Валентин Дегтярев, который является своего рода сетевым поисковиком, обнаружил на архивной фотографии лишний труп и ужасающую обрядовую куклу на перевале Дятлова.

Фотография с места гибели туристической группы Дятлова хранилась у Дегтярева около двух лет, но только на днях специалист смог обнаружить интересную находку.

Почти под ногами следователя лежит занесенный снегом предмет, который, по мнению эксперта, похож на тело одетого в штормовку человека. Рядом с трупом лежит открытый мешок, похожий, как утверждает поисковик, на рюкзак.

Кроме того, на этом снимке присутствует любопытная деталь — на ветках дерева над головой следователя висит обрядовая кукла иттарма или небольшой идол народности манси, считает эксперт. Отмечается, что представители северных народов после смерти человека из рода делали куклы, которые сперва хранили дома, а затем их оставляли в лесу.

По словам Дегтерева, кадра, где присутствует «лишний труп» и кукла, нет в материалах дела о гибели группы Дятлова. Эксперт сомневается, что было возбуждено дело по факту смерти найденного на фото человека, отметил «Ридус».

Напомним, туристическая группа Игоря Дятлова пропала в в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года. Гибель девяти человек была окутана загадками, на протяжении нескольких десятков лет эксперты выдвигали свои версии трагедии. Делом шестидесятилетней давности занимается Генеральная прокуратура с целью уточнения причин гибели туристов.