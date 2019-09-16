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Жириновский рассказал, как «гитлеров» сменили «демократические диктаторы» на Украине

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Жириновский рассказал, как «гитлеров» сменили «демократические диктаторы» на Украине

Москва, 16 сентября. На смену лидерам тоталитарных и военных режимов, под знаком которых прошел весь XX век, теперь пришли новые «демократичные диктаторы». Такое мнение в понедельник выразил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

В качестве примера он привел президента Украины Владимира Зеленского, который, по мнению лидера либерал-демократов, устраивает шоу вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами.

«На смену гитлерам, наполеонам, пиночетам приходит новый тип — демократический диктатор, который обязательно отличается недалеким развитием. Яркий пример – Зеленский со своими прыжками в фонтан и катаниями на самокате. Хлеба на Украине все меньше, публику надо кормить зрелищами», — пишет Жириновский в Twitter.

Отметим, что Владимир Зеленский победил на прошедших этой весной выборах, с большим отрывом обойдя предыдущего президента Петра Порошенко, который баллотировался на второй срок. Украинские политологи отмечают, что избрание Зеленского говорит о том, что украинцы устали от прежнего политического курса «партии войны». Они хотят нормализации отношений с Россией и мира в Донбассе, что и обещал Зеленский в ходе предвыборной кампании. Однако пока что украинский лидер не сделал ни одного шага в этом направлении, если не считать состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами, который произошел между Россией и Украиной.

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Источник: Страница Владимира Жириновского в Twitter
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