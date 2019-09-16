Шнурова могут наказать на мат на концерте после заявления ростовской чиновницы

Ростов-на-Дону, 16 сентября. Лидеру группировки «Ленинград» Сергею Шнурову может грозить штраф после использования ненормативной лексики на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Заявление в полицию за нецензурную лексику на сцене написала на Сергея Шнурова специалист министерства культуры России по Югу и Кавказу Александра Мирошниченко. Таким образом Мирошниченко отреагировала на «прощальное» выступление группировки «Ленинград» 13 сентября на «Ростов-Арене».

Летом лидер группы Сергей Шнуров объявил о распаде творческого коллектива и о финальном концерте группы в Ростове-на-Дону, чем обеспечил полный стадион слушателей.

По долгу службы на концерте группировки присутствовала и представитель министерства культуры России Александра Мирошниченко. В ходе шоу она обнаружила, по ее мнению, несколько нарушений. Зная, что концерт был снят на видео, передают Nation News, она решила написать на музыканта заявление за многократное употребление нецензурной лексики перед публикой для получения имеющихся видеоматериалов, которые без документа получить не могла.

«В настоящее время по факту использования ненормативной лексики собран материал для возбуждения административного дела по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), в дальнейшем материалы будут направлены в суд», — сказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Скабрезные тексты и нестандартное поведение Шнурова на сцене между тем помогли ему сколотить солидный капитал. Так, в 2018 году издание Forbes заявило о заработке шоумена в размере 920 миллионов рублей, передает «360».