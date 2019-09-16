Басков опубликовал видео с жизнерадостной Заворотнюк

Москва, 16 сентября. Российский эстрадный исполнитель Николай Басков опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с актрисой Анастасией Заворотнюк. Звезды шоу-бизнеса принимали участие в одной из новогодних программ на российском канале.

«Нашел это видео с прекрасной и жизнерадостной Заворотнюк. Так тяжело принять все то, о чем сейчас все говорят и искренне переживают! Сил и стойкости семье: понимаю, что сейчас происходит с родными, так как сам недавно все это сам пережил», — подписал ролик Басков.

По всей видимости, видео было опубликовано на видеохостинге YouTube в 2008 году. На кадрах запечатлена обворожительная Заворотнюк в красно-черном платье с бокалом шампанского в руке.

Ранее стало известно, что звезду телесериала «Моя прекрасная няня» Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что артистка находится в коме, у нее отек мозга и большие осложнения из-за онкологии. По словам хирургов, Заворотнюк нельзя делать операцию или терапию.

По данным издания «Дни.ру», состояние артистки ухудшилось, поскольку у нее развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк, у которой диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, была экстренно доставлена в столичную клинику. Врачи оказывали актрисе паллиативную помощь, сообщало «Утро.ру».

В прошедшее воскресенье появились сообщения о том, что муж актрисы Петр Чернышев и ее мать прибыли в московскую больницу.