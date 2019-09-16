Москва, 16 сентября. Правительство Южного Судана получило кредит в 589 миллионов долларов от Китая на выплату зарплат государственным служащим и погашение задолженности перед ними. Об этом рассказал источник со ссылкой на местных чиновников.

Накануне официальный представитель правительства Южного Судана Майкл Макуэй уточнил, что все долги с государственным аппаратом будут погашены, ожидается поступление средств на эти цели.

Южный Судан взял кредит у Китая на выплату зарплат чиновникам. Как пишет издание Nyamilepedia, первоначально Пекин отказался платить Джубе деньги, но после повторного обращения Южного Судана согласился. Издание пишет, что Китай удовлетворил просьбу правительства Южного Судана о многомиллионном кредите.

Ранее сообщалось, что Южный Судан намерен вступить в ВТО. Заместитель министра по вопросам торговли и по делам Восточной Африки Моу Моу Атиан заявил, что после вступления страны в Восточноафриканское сообщество (ВАС) в 2016 году Джуба рассчитывает и на членство в ВТО. Атиан отметил, что вступление в ВТО откроет доступ иностранному капиталу в страну, а также окажет благоприятное влияние на местное производство.

По словам Атиана, участие Южного Судана в международной и региональной торговле обеспечит стабильность экономики, а также укрепит безопасность в стране после тяжелых пяти лет внутренней войны. Замминистра считает, Джуба должна быть открытой для других стран и поддерживать связи со всем миром, чтобы обеспечить развитие и поддержание экономического роста в стране.

Ранее Папа Римский Франциск провел встречу с политическими лидерами Южного Судана в Ватикане. После заключительной речи понтифик встал на колени и поцеловал ноги президента Южного Судана Салвы Киира и четырех вице-президентов.

В июне Россия и Южный Судан обсудили на ПМЭФ вопросы сотрудничества. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с первым вице-президентом Южного Судана Табаном Денгом Гаем на полях Петербургского международного экономического форума 7 июня. В ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных вопросов касательно сотрудничества стран в различных областях.