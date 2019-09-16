Названы страны, помогавшие Украине воевать с Донбассом

Киев, 16 сентября. Западные страны предоставили украинской армии военного оборудования на 438,5 млн долларов, помогая Киеву в войне с республиками Донбасса. Такие данные приводят украинские СМИ.

Крупнейшим партнером Украины оказались Соединенные Штаты, которые с 2014 года предоставили разной техники на 376 млн долларов. Оборудование еще на 62,5 млн долларов Киеву передали другие страны.

Преимущественно речь идет о европейских государствах — Великобритании, Франции, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Польши, Норвегии, Нидерландах, Испании, Дании, Швейцарии, Швеции, Албании, Чехии и Турции. Кроме того, в данном списке оказались страны из Северной Америки (Канада), Азии (Япония, Китай), а также Австралия.

Преимущественно предоставляемая техника не является оружием, однако относится к военной продукции или продукции двойного назначения. Это всевозможные радиостанции, приборы ночного видения, армейские автомобили, бронежилеты, медицинские комплекты, сухпайки.

Американцы же пошли чуть дальше и помимо всего перечисленного передали ВСУ противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», броневики HMMWV, два корабля типа Island, быстроходные лодки и средства связи.

«Помощь в виде средств не предоставляется, а поступает в рамках сотрудничества ВСУ со странами-партнерами исключительно в виде имущества и услуг», — заявили в Генштабу Вооруженных сил Украины.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Киеву 390 млн долларов. На что пойдут эти средства, он уточнять не стал.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.