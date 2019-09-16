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Синоптики пообещали возвращение бабьего лета жителям европейской части России

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Синоптики пообещали возвращение бабьего лета жителям европейской части России

Москва, 16 сентября. Бабье лето придет в европейскую часть России, в том числе в Москву, через неделю, считают синоптики. 

Тепло в начале сентября метеорологи называют первой волной бабьего лета. С 23 сентября начнется вторая волна, будет стоять солнечная погода. 

В прошлом году бабьего лета почти не было, в европейской части России с приходом календарной осени начались дожди и холода. В этом году россиян радуют солнечные деньки.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что Россия находится не в субтропиках, поэтому ожидать по-настоящему жаркой погоды осенью не стоит.

Ранее сообщалось, что 16 сентября в Москве хмурая и дождливая погода. Воздух прогреется до 16 градусов тепла.

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