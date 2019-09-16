Глава Центра свободы прессы рассказал о преследовании журналистов в Ливии

Триполи, 16 сентября. Журналистам отказывают в праве осуществлять профессиональную деятельность в Ливии из-за непрекращающихся конфликтов. Об этом сообщил глава ливийского Центра свободы прессы Мохамед аль-Наджем, передает агентство France-Presse.

Аль-Наджем подчеркнул, что на данный момент зафиксировано не менее 32 случаев нападения на журналистов в Триполи и пригородах ливийской столицы.

«Каждое насильственное столкновение на местах увеличивает частоту нападений на журналистов», — рассказал глава Центра свободы прессы.

Отметим, что в прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад, в котором сообщил, что журналисты в Ливии продолжают подвергаться запугиванию и произвольному задержанию. По его словам, с начала 2019 года зарегистрировано одно незаконное убийство журналиста в Ливии, а также свыше десяти случаев ареста сотрудников СМИ. По состоянию на 2019 год, Ливия занимает лишь 162 место в рейтинге стран со свободной прессой.

Ранее ливийские журналисты заявили о нарастающей враждебности по отношению к СМИ в этой стране. Они подчеркнули, что практически лишены возможности осуществлять профессиональную деятельность.

Отметим, что весной 2019 года в Ливии незаконно были задержаны сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан, проводящие социологические исследования на территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Россиян отправили в ливийскую тюрьму, где они содержатся в ужасных условиях. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал, что после задержания сотрудникам фонда не предоставили адвокатов и даже не дали возможности совершить телефонный звонок.

Ранее Федеральное агентство новостей организовало поездку в Ливию своих корреспондентов Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. Журналисты сообщили, что в Триполи, контролируемом ПНС, столкнулись с самыми жесткими проявлениями цензуры.

Кроме того, корреспонденты ФАН намеревались увидеться с находящимися в тюрьме сотрудниками ФЗНЦ. Местные власти обещали устроить встречу, однако она в итоге так и не состоялась. Таким образом, заверения представителей Триполи оказались лишь приманкой для журналистов.

Ливия оказалась в кризисной ситуации в 2011 году, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. На данный момент в стране установилось двоевластие. На одной стороне конфликта находится маршал Халифа Хафтар, который выступает за порядок и стабильность в Ливии, а также за освобождение страны от террористов. Ему противостоит возглавляемое Файезом Сарраджем так называемое Правительство национального согласия, которое активно сотрудничает с террористами.