Сирия, 16 сентября. «Тахрир аш-Шам» ищет виноватых в своем поражении в Идлибе. Количество жертв теракта в Аль-Раи на севере Алеппо достигло 11 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по позициям радикалов на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: арестовали ряд высокопоставленных боевиков из «Джейш аль-Изза»в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ликвидировали на севере Алеппо несколько курдских радикалов в ходе столкновения у города Аль-Баб и деревни Мареа.

Курды: попытались ночью прорвать линию обороны протурецких боевиков в районе городов Аль-Баб и Тель-Рифат, потеряли несколько бойцов.

ВС Турции: направили патруль из 4 автомобилей к своему наблюдательному пункту на юг Идлиба.

Международная коалиция: провела воздушную разведку над рекой Евфрат и на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

На севере провинции поддерживаемые Турцией боевики из состава «Лива аль-Хамза» (одна из фракций «Свободной сирийской армии») заявили, что ночью курдские боевики предприняли попытку проникнуть на их территории у деревни Мареа. Боевики сообщили, что в ходе перестрелки ими были ликвидированы несколько курдских радикалов из числа «Освободительных сил Африна». Позднее стороны обменивались ударами близ города Аль-Баб, как передает источник в сети Twitter XXVII27. Курды также попытались прорвать линии обороны протурецких боевиков у городов Тель-Рифат и Шейх-Исса, но безуспешно.

Поступила новая информация о количестве жертв теракта в городе Аль-Раи, где заминированный автомобиль взорвался рядом с городской больницей. По данным медиаресурса Azvision, в результате взрыва было убито по меньшей мере одиннадцать человек и еще 23 получили травмы. Ранее агентство Anadolu со ссылкой на местные источники сообщало, что в результате атаки погибли 12 человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вертолёты ВВС международной коалиции провели разведку над рекой Евфрат, о чем сообщает новостной Twitter-канал Rojava Network. Американские самолеты также были замечены над городом Дейр-эз-Зор.

«Демократические силы Сирии» (SDF), которые не преуспевают в борьбе со спящими ячейками «Исламского государства»1 даже с щедрой военной, экономической и кадровой поддержкой международной коалиции, выступили с заявлением, что нападения на их блокпосты якобы совершают правительственные силы, которые были направлены в зоны курдского контроля для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, как передает источник в сети Twitter Deir Ezzor. По мнению курдов, военнослужащие под видом боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ1, угрожали владельцам магазинов и торговцам в городах Дибан и Ат-Таяна, вымогая у них деньги, и совершали нападения. Обвинения курдов являются сфабрикованными и недостоверными, поскольку SDF не пропускают на свою территорию никого с территорий, подконтрольных правительству Асада. Также сами боевики «Исламского государства» стабильно публиковали на подконтрольных им медиаресурсах информацию об успешных нападениях на членов SDF к востоку от реки Евфрат.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия продолжила наносить удары по укрытиям джахидистов. Ночью военнослужащие атаковали позиции радикалов в предместьях города Маар-Зета и у поселка Маар-Хатат, как передает агентство Halab Today TV.

После серии поражений на юге Идлиба и в северной части Хамы альянс «Тахрир аш-Шам» начал искать виновных в своей неудаче внутри самого альянса и среди своих союзников. Ссылаясь на оппозиционные источники, агентство Al Watan сообщает, что разногласия начались в совете внутри «Тахрир аш-Шам» и группировкой «Джейш аль-Изза». Конфликт был вызван нежеланием альянса делить своим влияние в Идлибе с кем-то еще. Параллельно, административная и финансовая коррупция и основные ошибки, допущенные лидерами «Тахрир аш-Шам», заставили некоторых ее боевиков дезертировать. С субботы «Тахрир аш-Шам» начала новую кампанию арестов в Идлибе. Спустя несколько дней после ареста двух медиаактивистов, одного из которых был застрелен при задержании, боевики арестовали несколько членов «Джейш аль-Изза», которая ранее действовала на севере Хамы. Новостной Twitter-канал Aleppo AMC сообщил, что одним из наиболее известных задержанных является полевой командир Абу Халал Аль-Хабаши, схваченный в своем доме в городе Маарет ан-Нуман.

Турецкий конвой, состоящий из четырех бронированных автомобилей, был замечен местными жителями на пути в сторону наблюдательного пункта турецкой армии около деревни Маар-Хатат на юге провинции, как передает агентство Step News.

Провинция Хама

В деревне Ар-Расыф скончался ребенок. Мальчик был тяжело ранен при детонации неразорвавшегося снаряда, который остался в сельскохозяйственных угодьях после боевых действий, о чем сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad.

По информации новостного портала Deir Ezzor на противопехотной мине, оставленной боевиками в долине Аль-Габ подорвалось два военнослужащих Сирийской арабской армии. Информация пока что нуждается в проверке, так как официальные СМИ пока не подтвердили данное сообщение.

1 Организация запрещена на территории РФ.