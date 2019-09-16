Греческая делегация поделилась впечатлениями от Крыма

Севастополь, 16 сентября. Председатель греческой делегации, заместитель главы международной ассоциации «Друзья Крыма» Константинос Ираклис Исихос заявил, что полуостров систематически развивается.

Греческая делегация в понедельник находится с визитом в Крыму, основная цель которого заключается в подготовке к международному проекту «Греки Причерноморья». Этот проект предусматривает съемку серии документальных картин о греках Крыма и истории российско-греческих отношений.

По словам Исихоса, после каждой поездки в Крым он видит что-то новое.

«Новый аэропорт, дороги, инфраструктуру. Крым находится в постоянном развитии», — сказал он во время встречи с крымскими коллегами.

Исихос также обратил внимание на то, что съемки документальной ленты позволят донести правдивую информацию о происходящем на полуострове. По его словам, у греков, которые прибывают в этот регион, не возникает ощущения, что они покинули Грецию, сообщает РИА Новости.

Ранее побывавшая в Крыму американская делегация заявила, что что поездка на полуостров оставила у них неизгладимые впечатления. Американцы назвали Крым самым красивым местом на планете.

Крым стал частью России весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киевские власти по-прежнему считают полуостров своей территорией.

Российский лидер Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».