Ocean Viking возобновит спасение мигрантов у берегов Ливии после высадки беженцев в Италии

Рим, 16 сентября. Благотворительное судно Ocean Viking готовится возобновить спасение мигрантов, потерпевших кораблекрушение у берегов Ливии. Это решение экипаж принял после высадки 82 беженцев на Лампедузе после полученного от властей Италии разрешения.

Сообщается, все мигранты прошли медицинскую проверку. В море они провели более шести дней. По информации СМИ, в рамках специального соглашения Италия, Франция и Германия примут по 24 мигранта, Португалия примет восемь человек, а Люксембург — два.

«После высадки Ocean Viking должен вернуться к своей поисково-спасательной миссии в центральном Средиземноморье, потому что люди продолжают гибнуть в этих водах, где в настоящее время в этом районе нет спасательного корабля», — сказал координатор корабля по поиску и спасению Никола Сталла, передает издание The Japan Times.

Сообщается, что лидеры стран Европы пытаются проработать автоматический механизм, который бы позволил быстро перераспределить между государствами спасенных мигрантов, прибывших в Италию или на Мальту.

Новое правительство Италии разрабатывает свою собственную политику в отношении беженцев. Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини занимал достаточно жесткую позицию в отношении мигрантов и благотворительных судов, отмечает издание.

Италия и Мальта заявляют, что несут непропорциональную нагрузку потока мигрантов, так как являются ближайшими государствами Европейского союза к Ливии, откуда прибывают беженцы. Как сообщают СМИ, около 5000–8000 мигрантов ожидают выезда из Ливии через Средиземное море.

Напомним, в Ливии разразился затяжной политический кризис после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране установлено двоевластие. Восток страны находится под контролем избранного народом парламента, тогда как запад — под контролем так называемого Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Неоднократно сообщалось, что на стороне Сарраджа в Ливии воюют боевики запрещенных в РФ террористических организаций ИГИЛ1 и «Аль-Каида»1, а также наемники из Сирии, Туниса и стран Центральной Африки. В минувшую субботу управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) эвакуировало 98 беженцев из Ливии в Италию.

В апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, выступающий за порядок и стабильность в Ливии, объявил о начале наступления на Триполи для освобождения города от боевиков. Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе сообщал, что на стороне ПНС действуют иностранные наемники и террористы. При этом Саррадж использует единственный в Триполи аэропорт «Митига» в военных целях. Действия ПНС подводят Ливию к полномасштабной гражданской войне, которая может разделить страну, отметил Саламе.

1 Организация запрещена на территории РФ.