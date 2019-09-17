Боевики «ан-Нусры» открыли огонь по мирным жителям, которые пытались покинуть Идлиб

Дамаск, 17 сентября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 открыли огонь по мирным сирийским жителям, которые пытались проехать к переправе, чтобы добраться до контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее сирийское правительство согласилось открыть гуманитарный коридор «Абу-Духур», чтобы гражданские лица, желающие покинуть районы, контролируемые террористическими группами, могли безопасно покинуть территории, на которых ведутся военные действия. Сирийское правительство в сотрудничестве с российской военной полицией и центром примирения на базе Хмеймим несколько раз открывало контрольно-пропускной пункт «Абу-Духур» за последние месяцы, в итоге тысячи людей смогли пройти через него через безопасные районы.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что на прошлой неделе сирийская правительственная армия в координации с российской стороной вновь открыла контрольно-пропускной пункт «Абу-Духур», расположенный в восточной части провинции Идлиб.

Этот шаг был необходим для того, чтобы позволить мирным сирийским жителям, оказавшимся в районах, контролируемых террористами «Джебхат-ан-Нусры», вернуться в безопасную часть региона.

Правительство Сирии уже подготовило транспортные средства для перевозки людей. Они активно прибывают к пункту пересечения, чтобы впоследствии распределить людей к их районам или во временные пункты проживания. Все пострадавшие будут отправлены в медицинские пункты для получения первой помощи. Кроме того, всем сирийцам оказывается продовольственная помощь.

Стоит отметить, что подразделения правительственной армии продолжают крупную операцию против террористов на севере Хамы и юге Идлиба. Эта операция была спровоцирована многочисленными нападениями боевиков на жилые кварталы.

1 Организация запрещена на территории РФ.