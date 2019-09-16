Политолог констатировал неэффективность «Умного голосования» Навального

Москва, 16 сентября. Политолог и политтехнолог Станислав Белковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» раскритиковал проект скандального блогера Алексея Навального «Умное голосование» и нашел в нем изъяны и подвохи.

Эксперт считает, что россияне любят создавать кумиров, что заметно по последнему выступлению известного журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ. После речи Дудя стали сравнивать с украинским президентом Владимиром Зеленским и создавать культ успеха личности. По мнению Белковского, в политике создавать кумиров вредно, а таких людей может постигнуть печальная участь. Все, кто кажется успешным, рано или поздно оказываются в проигрыше. В качестве примера политолог привел основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», из которого люди в свое время начали «лепить кумира».

Белковский отметил, что при оценке политической ситуации не стоит делать ставку на успешного человека — следует обратить внимание на менее удачливых конкурентов, которые в действительности отвергают собственные интересы ради общего блага. Такие неудачники, как считает эксперт, смотрят в перспективу и отрицают сиюминутную выгоду. В политике иногда нужно делать ставку именно на эту категорию и ждать, когда она проиграет, отметил Белковский. На ее фоне можно получить очки и выгодно смотреться.

Белковский подчеркнул, что этот подход можно применить к «Умному голосованию» Навального, которое оказалось неэффективным и провальным.

«Именно в этом, собственно, я видел подвох так называемого «Умного голосования». Совершенно не обязательно голосовать за того, кто победит. Потому что победитель может оказаться совсем не тем, кто вам нужен», — приводит «Политэксперт» словам Белковскго.

Как отметило издание, концепцию Белковского можно просмотреть на примере результатов муниципальных выборов в Петербурге. Во многих избирательных округах в Северной столицы благодаря вбросам и фальсификации муниципальными депутатами стали оппозиционеры, которые были в списках «Умного голосования». Однако внезапный успех поставил новоиспеченных мундепов в тупик, когда речь зашла о выполнении своих обещаний. Например, в Мурино на выборах победили самовыдвиженцы и в районе не осталось представителей от партии власти.

Как сообщил Telegram-канал «Новости Петербурга» со ссылкой на журналистку Юлию Гильмшину, оппозиционеры не знают, что делать, и теперь ищут компетентного руководителя муринской муниципальной администрации.

Приведенный пример, как отметили СМИ, демонстрирует, что «Умное голосование» является мошенническим проектом, направленным на дестабилизацию системы государственного управления в России. В рамках продвижения провального проекта Навального не заявлялось никакой политической программы. Судя по всему, скандальный блогер не стремился собрать в органы власти компетентных специалистов и отстаивать интересы российского общества, а преследовал абсолютно другую цель — начать абсурдную борьбу с партией власти.

«Умное голосование» подвергается критике уже не первый раз. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что специалисты Экспертного института социальных исследований констатировали неэффективность проекта Навального. По их мнению, оппозиционерам не удалось разрешить внутренний конфликт и разработать действенные предложения для россиян.