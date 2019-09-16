Захарова рассказала, чем занимался Смоленков в посольстве в Вашингтоне

Москва, 16 сентября. Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков работал в российском посольстве в Вашингтоне. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне. Единственное, что я знаю из «личностных оценок сослуживцев», что он занимался хозяйственными вопросами», — сказала Захарова в интервью Telegram-каналу «Расстрига».

На уточняющий вопрос журналиста о том, каким человеком был Смоленков, и что о нем говорят в ведомстве, официальный представитель российского МИД подчеркнула, что сейчас речь идет о конкретной ситуации, которая была спровоцирована материалами CNN. Она также отметила, что российская сторона уже направила официальный запрос по линии правоохранительных органов.

Захарова уточнила, что при подготовке своего материала CNN за комментарием в МИД РФ по каким-то причинам не обращался.

«Я также могу сказать, что когда CNN готовил этот материал, то к нам не обращался. Это странная ситуация. Обычно они просят нас о комментарии, если речь идет о подобных сюжетах», — отметила Захарова.

Дипломат заметила, что материал CNN «представлен как элемент формирования предпочтений собственной аудитории» и опубликован в «соответствующий момент», когда в США стартовала предвыборная гонка.

Ранее Мария Захарова уже давала комментарий относительно ситуации вокруг Смоленкова и назвала «шпионский скандал» вокруг экс-сотрудника администрации президента пропагандой против Трампа.

Напомним, ранее телеканал CNN опубликовал материал, в котором со ссылкой на заявления источников в американской администрации сообщается, что у США якобы был «информатор» в России, который «занимал высокий пост в правительстве» и был вывезен в рамках секретной миссии в 2017 году. Журналисты предположили, что речь идет о Смоленкове, который работал в российском посольстве в США, а также в аппарате правительства РФ.