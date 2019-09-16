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Педофил из Магнитогорска четыре дня насиловал школьницу в Москве

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Педофил из Магнитогорска четыре дня насиловал школьницу в Москве

Москва, 16 сентября. Несовершеннолетняя москвичка стала жертвой педофила из Магнитогорска. Мужчина в течение четырех дней насиловал 13-летнюю девочку.

Инцидент произошел в квартире дома на 1-й Новокузьминской улице. Мужчина заманил к себе незнакомую девочку и начал приставать к ней, пишет РЕН ТВ.

Когда школьница попросила отпустить ее домой, 32-летний мужчина накинулся с кулаками. Он неоднократно насиловал ребенка. Злоумышленник отпустил девочку только через четыре дня.

Правоохранители задержали подозреваемого. им оказался ранее судимый житель Магнитогорска. Ранее сообщалось, что рецидивист после выхода по УДО изнасиловал семилетнюю девочку в Удмуртии.

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