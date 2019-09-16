В Госдуме назвали переход на четырехдневную рабочую неделю вопросом эволюции

Минтруд рассмотрит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на некоторых российских предприятиях в тестовом режиме. Как стало известно, предварительно новую схему предложат компаниям, входящим в нацпроекты по повышению производительности. Своим мнением о возможной инициативе с Федеральным агентством новостей поделился председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По словам главы профильного думского комитета, эксперимент вполне возможен, если правительство предусмотрит ответственность за любые его результаты.

«Давайте дождемся подробностей проведения эксперимента, — предлагает Ярослав Нилов. — Посмотрим, какие площадки для него используют, что на них производят, какие специалисты работают. Важно будет понять, потеряют ли люди в заработной плате или нет, как сокращение рабочей недели отразится на производительности труда, издержках производства и на конечной стоимости продукции или услуги».

В комитете уверены, что одновременно на разных предприятиях такой эксперимент проводить невозможно.

«Нельзя сравнивать те предприятия, о которых говорит Минтруд в качестве экспериментальных, с работой учреждений здравоохранения, образования, предприятиями со сдельной оплатой труда, сферой добычи полезных ископаемых, — считает Ярослав Нилов. — В ручном управлении путем сокращения рабочего времени можно добиться результатов на конкретном предприятии, но не в стране, где почти 150 млн человек, несколько часовых поясов, разный климат, разная сфера деятельности… Мы в ЛДПР выступаем за то, чтобы люди меньше работали, больше отдыхали, не теряли в заработной плате, а только увеличивали свои доходы, меньше болели, больше времени отдавали общению с близкими, самообразованию и саморазвитию… Но выпадающие временные промежутки должны быть скомпенсированы как для работника, так и для работодателя путем использования искусственного интеллекта, современных технологий, оптимизации процессов. Нельзя в результате этого эксперимента допустить рост безработицы, закрытие предприятий, инфляцию, повышение стоимости товаров и услуг, уменьшение доходов».

Ярослав Нилов напомнил и о маленьких бюджетных организациях, где переход на четырехдневную неделю могут не потянуть муниципальные бюджеты. Кроме того, владельцам предприятий придется установить жесткий контроль над работниками в оставшиеся четыре дня: следить, чтобы люди не курили, не пили чай в перерывах и не болтали с коллегами.

«Предполагается, что человек может как робот: максимально отработать за четыре дня, выложиться и за более короткое время достичь недельных показателей. Но одно дело — молодежь, которая готова полностью выкладываться в течение дня. А как быть людям предпенсионного возраста? — рассуждает собеседник ФАН. — Если их перегрузить, увеличится риск заболеваний, человек будет чаще брать больничный, а работа — распределяться между и без того нагруженными сотрудниками. Вопрос должен вызреть эволюционно, постепенно, здесь нельзя принимать революционных решений».

Напомним, дискуссию о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России развил премьер-министр Дмитрий Медведев в июне во время выступления на Международной конференции труда в Женеве. В августе идею подхватили независимые профсоюзы, которые высказались за изменения с сохранением зарплаты на прежнем уровне. Минтруду предстоит до конца сентября оценить степень влияния короткой недели на экономику России и социальную сферу и представить свои предложения.

«Дмитрий Медведев и в свой период президентства и после предлагал новые революционные вещи, современные подходы, — прокомментировал премьерскую инициативу депутат Ярослав Нилов. — С одной стороны, это хорошо, потому что меняются мир, человечество и подходы: появляются современные методы и формы экономики, у нас взят вектор на цифровизацию экономики. Но, думаю, в России это пока вопрос не завтрашнего дня, к такому переходу надо тщательно готовиться».

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике напомнил, что в нижнюю палату парламента вопрос перехода на рабочую четырехдневку попадет только в том случае, если возможный законопроект получит одобрение правительства и будет снабжен расчетами по финансовым расходам и источникам их покрытия.