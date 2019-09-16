Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Пекин назвал великими и прочными отношения России и Китая

167
0 Оставить комментарий

Пекин назвал великими и прочными отношения России и Китая

Пекин, 16 сентября. Российско-китайские отношения являются образцовым партнерством и сотрудничеством крупных держав, и всяческие попытки «вбить клин» между Пекином и Москвой потерпят крах. Как заявила в понедельник во время брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин приветствует то, как руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Труд» оценил текущее развитие двусторонних отношений.

Спикер китайского дипломатического ведомства подчеркнула, что Пекин высоко ценит то, как «глава МИД России положительно оценивает российско-китайские отношения». Дипломат напомнила, что в 2019 году отмечается 70-летняя годовщина создания КНР и установления дипломатических отношений между двумя странами.

Она также подчеркнула, что партнерство Москвы и Пекина служит «настоящим примером отношений между крупными державами», поскольку стороны акцентируют внимание на диалоге, а не конфронтации.

«Наши отношения стали великими и прочными. Никто не сможет вбить клин между нами, и любые попытки обречены на провал», — подытожила спикер ведомства.

Напомним, руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» указал на то, что с коллегами из КНР у российской стороны давно установились плодотворные, доверительные и товарищеские отношения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров