Пекин назвал великими и прочными отношения России и Китая

Пекин, 16 сентября. Российско-китайские отношения являются образцовым партнерством и сотрудничеством крупных держав, и всяческие попытки «вбить клин» между Пекином и Москвой потерпят крах. Как заявила в понедельник во время брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин приветствует то, как руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Труд» оценил текущее развитие двусторонних отношений.

Спикер китайского дипломатического ведомства подчеркнула, что Пекин высоко ценит то, как «глава МИД России положительно оценивает российско-китайские отношения». Дипломат напомнила, что в 2019 году отмечается 70-летняя годовщина создания КНР и установления дипломатических отношений между двумя странами.

Она также подчеркнула, что партнерство Москвы и Пекина служит «настоящим примером отношений между крупными державами», поскольку стороны акцентируют внимание на диалоге, а не конфронтации.

«Наши отношения стали великими и прочными. Никто не сможет вбить клин между нами, и любые попытки обречены на провал», — подытожила спикер ведомства.

Напомним, руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» указал на то, что с коллегами из КНР у российской стороны давно установились плодотворные, доверительные и товарищеские отношения.