Ученые выяснили, как рак распространяется в организме человека

Москва, 16 сентября. Американские ученые установили, как раковые клетки распространяются в организме человека.

Группа исследователей из Университета Вандербильта изучила механизмы развития метастаз и пришла к выводу, что раковые клетки для миграции в здоровую ткань используют широкие, а не узкие пространства в межклеточном матриксе. Это позволяет им тратить меньше энергии на перемещение.

Данное открытие имеет для медицины огромную ценность, поскольку позволяет просчитать маршрут перемещения рака в организме и действовать на опережение. Кроме того, понимание принципов распространение опухолевых клеток позволит разработать новые методы терапии, пишет MedicalXpress.

Ранее главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал факторы, которые влияют на развитие у человека онкологического заболевания. К ним относят сигареты, алкоголь, вирус папилломы человека (ВПЧ), жирное красное мясо, а также малоподвижный образ жизни. Онколог напомнил о том, что генетика оказывает важное влияние на развитие онкологии. Людям, родственники которых скончались от рака, следует регулярно проходить обследование, поскольку «генетический вклад в заболеваемость составляет 15–20%».

Что касается методов защиты от рака, то единого и универсального рецепта тут нет, поскольку онкологических заболеваний много. Так, к примеру, чтобы предотвратить развитие рака толстой кишки китайские ученые советуют употреблять в пищу лук. Разные виды этого овоща способны защитить организм от колоректального рака. По подсчетам китайских специалистов, для максимального эффекта следует съедать по 16 килограммов лука в год. Кроме того, желательно сочетать «лукотерапию» со здоровым образом жизни.