Военные РФ зафиксировали 32 нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки

Дамаск, 16 сентября. Российские военные зафиксировали 32 факта открытия огня в Сирии за минувшие сутки, турецкие — 18 фактов. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

Группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в Сирии. За минувшие сутки российские военнослужащие зафиксировали 32 нарушения. В Латакии замечены 11 случаев открытия огня, по восемь фактов открытия огня зафиксированы в провинциях Алеппо и Идлиб, еще пять — в Хаме. Турецкие военные зафиксировали 18 нарушений: 11 — в Идлибе, четыре — в Хаме, два — в Латакии и один — в Алеппо.

По согласованию российской и турецкой сторон с 31 августа на территории идлибской зоны деэскалации действует «режим тишины». Правительственные войска Сирии прекратили ведение огня в одностороннем порядке.

Также сообщается, что российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарные акции. Жителям населенного пункта Арбил в провинции Дамаск было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны. Жителям населенного пункта Бкеррама в Латакии также было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны. Гуманитарная акция прошла и в провинции Идлиб: в освобожденном от боевиков населенном пункте Хан-Шейхун было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Сирию вернулись более 1,4 тысячи беженцев. Всего с 18 июля прошлого года с территорий иностранных государств вернулись более 400 тысяч человек.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Сейчас в некоторых регионах страны продолжаются зачистки от боевиков. На первый план в Сирии выступают вопросы политического урегулирования, восстановления инфраструктуры и возвращения беженцев.