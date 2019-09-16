Представители стран ЕС приняли участие в экономическом форуме в Луганске

Луганск, 16 сентября. Около 120 участников из ЛНР, ДНР, Российской Федерации, Голландии, Палестины и Финляндии собрал четвертый экономический форум в Луганске. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Форум на тему «Экономическое развитие ЛНР. Основные направления экономического роста» объединил представителей власти, экспертов и бизнес партнеров.

«Форум — это уникальная возможность осмыслить накопленный опыт становления экономики и понять, что нужно делать для построения будущего республики. Пять лет у нас уже за плечами, пять лет пройденного пути, вектор движения у нас определен — это интеграция с Российской Федерацией. Год от года интерес к республике возрастает», — сказал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

Он поблагодарил присутствующих на форуме гостей за возможность обменяться опытом и обсудить вместе стратегически важные для республики вопросы.

«Наша главная задача состоит в том, чтобы в сжатые сроки восстановить, модернизировать и стабилизировать промышленный комплекс ЛНР, создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, развивать и укреплять экономическое сотрудничество с зарубежными странами, повышать инвестиционную привлекательность республики», — отметил Козлов.

Он выразил уверенность, что участие в форуме представителей власти и бизнеса поспособствует укреплению делового взаимодействия, позволит расширить возможности для взаимовыгодного сотрудничества и привлечения инвестиций в ЛНР.

«Мне приятно снова быть в Луганской Народной Республике, которая стала сегодня площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед ЛНР и ДНР, развивающимися рынками и миром в целом», — сказала заместитель председателя правительства ДНР Татьяна Переверзева.

Она отметила, что луганская и донецкая экономики во многом интегрированы, поэтому стремления их во многом совпадают.

«Все положительные изменения в экономике ЛНР идут на пользу и ДНР. Мы будем поддерживать наших друзей и соседей во всех начинаниях так же, как они поддерживают нас», — подчеркнула Переверзева.

Заместитель председателя правительства ЛНР Елена Костенко отметила, что «экономический форум приобрел статус одного из важнейших событий в экономической жизни республики, стал центром эффективного диалога между представителями органов государственной власти и бизнеса».

«С каждым годом растет интерес к республике со стороны иностранных партнеров. Некоторые приезжают и становятся гражданами республики, другие — открывают свой бизнес. Инвестиции считаются жизненно важным фактором для восстановления экономического роста и решения экономических проблем. На сегодняшний момент привлечение инвестиций в экономику и подъем производственного сектора республики остаются главным вопросом, который предстоит решать», — рассказала Костенко.

Она отметила, что одной из главных задач является усовершенствование законодательства ЛНР в сфере инвестиционной деятельности, что поспособствует улучшению инвестиционного климата и увеличению инвестиций в приоритетные секторы экономики республики.

Президент Луганского землячества в Москве Сергей Пантелеев во второй раз посетил экономический форум в ЛНР.

«Луганское землячество в Москве по линии общественной дипломатии будет стремиться сделать все для того, чтобы рассказать правду о жизни на Луганщине, в том числе о ее экономических возможностях. Мы будем стараться и дальше делать все для привлечения партнеров, инвесторов в Луганскую Народную Республику», — заверил Пантелеев, обращаясь к присутствующим в зале.

Он отметил, что «Луганское землячество в Москве будет работать над тем, чтобы привлечь к сотрудничеству друзей из Московского региона, других регионов Российской Федерации, стран ближнего зарубежья».