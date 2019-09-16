Иркутск, 16 сентября. Подозреваемая в оскорблении пострадавших от паводка жителей Иркутской области глава пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич уволилась. Об увольнении по собственному желанию Алашкевич рассказала журналистам.

В пресс-службе правительства Иркутской области также сообщили, что оскорбившая жителей Тулуна пресс-секретарь губернатора уволилась. Как пишет ТАСС, имя нового пресс-секретаря главы региона в аппарате пока называть не стали.

В начале сентября стало известно, что президент России Владимир Путин заявил, что ждет решения от губернатора Иркутской области об увольнении чиновницы, которая оскорбила пострадавших от паводка жителей Тулуна.

Глава российского государства подчеркнул, что не слышал об этом инциденте, однако, по его словам, таких людей нужно увольнять. Путин подчеркнул, что если чиновница оскорбила жителей Тулуна, то «она непорядочный человек».

«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — сказал Путин, выразив надежду на то, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко «примет соответствующее решение».

Напомним, в Сети появилась запись, на которой якобы руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич комментирует встречу жителей Тулуна с президентом России Владимиром Путиным. Женщина называет местных жителей «бичевней» и оскорбительно высказывается в их адрес, критикуя их внешний вид. Сама чиновница назвала фальшивкой аудиозапись.

Напомним, в Иркутской области в конце июня из-за паводка погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Более 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов и 49 дорог оказались подтопленными. Порядка 39 тысяч человек пострадали.