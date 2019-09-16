С-400 в Арктике обеспечат защиту национальных интересов РФ

Развернутые в Арктике С-400 смогут обеспечить защиту национальных интересов России и ее границ. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

С-400 в Арктике

Зенитный ракетный полк Северного флота, который дислоцируется в Арктике, был перевооружен на новые системы противовоздушной обороны С-400. Об этом рассказал начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400», — заявил он.

Вадим Серга заметил, что личный состав полка уже прошел переобучение и теперь может управлять новыми системами. С-400 уже могут заступить на боевое дежурство.

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 способны уничтожить все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения на расстоянии в несколько сотен километров, которые летят во всем диапазоне высот. Данные ЗРК успешно используются в условиях Крайнего Севера и Арктики. Системы С-400 уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по противовоздушной обороне сил Северного флота в Кольском Заполярье.

Защита российской границы

Как отметил Юрий Швыткин, Российская Федерация уже давно выступила с призывом ко всем странам о совместном освоении Арктики. Но в то же время Россия понимает, что у каждой страны, в том числе и нашей, имеются национальные интересы на разработку месторождений на арктическом шельфе.

«К великому сожалению, нужно признать, что сегодня не все государства понимают и осознают свою ответственность в этом вопросе. Они пытаются, как говорится, сверкать мускулами. Это, безусловно, формирует некоторые риски в отношении нашего государства. Более того, в Арктике простираются наши границы, которая должна быть надежно защищена всеми имеющимися силами и средствами. Нахождение комплексов С-400 усилит оборонный потенциал на данном направлении», — заключил депутат Государственной думы.

В свою очередь холдинг «Вертолеты России» ведет разработку арктической версии самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. ФАН уже приводило мнение, согласно которому этот вертолет поможет Российской Федерации покорить Арктику.