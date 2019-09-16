Более 1,4 тыс. беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Москва, 16 сентября. Более 1,4 тыс. беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику за прошедшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, в САР с территорий иностранных государств возвратился 1421 сириец, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 354 беженца, из Иордании через КПП «Насиб» — 1067 человек.

Отмечается, что в общей сложности с 18 июля прошлого года с территорий иностранных государств вернулись 401994 человека.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти занимаются политическим урегулированием в стране и восстановлением инфраструктуры, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.