Москва, 16 сентября. Певец Дима Билан повторно выступит перед разочарованными жителями Самары 29 сентября. Об этом сообщил губернатор Самарской области Сергей Азаров.

Представители артиста успешно договорились с правительством города о новом концерте, который Билан даст перед местными поклонниками.

Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Самарской области Сергей Азаров. «Самара, простим Билана?», — начал свой пост о новом шоу Азаров. Он отметил, что связался с продюсером артиста Яной Рудковской для урегулирования ситуации и согласования даты концерта.

Кроме того, предстоящее сентябрьское выступление будет абсолютно бесплатным, в то время как исполнение песен артиста в рамках празднования Дня города обошлось местным властям почти в 3 млн рублей.

Концерт Билана в Самаре 29 сентября — компенсация за предыдущее неудачное выступление артиста. 8 сентября на площади Куйбышева Билан принимал участие в концерте, посвященном Дню города. Тогда жителей Самары испугало выступление артиста, во время которого тот подозрительно медленно пел и совершал странные телодвижения. Горожане остались недовольны шоу и потребовали от городских властей принести им извинения за «неадекватного» Билана, передал «360».

После скандального выступления исполнитель в своем Instagram обратился к самарчанам с извинениями за выступление в пьяном виде, отметив, что давно не употреблял спиртное и «не рассчитал», а также пообещал подарить местной областной детской больнице два монитора пациента.

Большой сольный концерт «Прости меня, Самара» Димы Билана состоится 29 сентября на площади Куйбышева в Самаре. Вход на мероприятие будет бесплатным, сообщает Sputnik.