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Билан повторно выступит перед разочарованными жителями Самары

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Билан повторно выступит перед разочарованными жителями Самары Москва, 16 сентября. Певец Дима Билан повторно выступит перед разочарованными жителями Самары 29 сентября. Об этом сообщил губернатор Самарской области Сергей Азаров.

Представители артиста успешно договорились с правительством города о новом концерте, который Билан даст перед местными поклонниками. 

Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Самарской области Сергей Азаров. «Самара, простим Билана?», — начал свой пост о новом шоу Азаров. Он отметил, что связался с продюсером артиста Яной Рудковской для урегулирования ситуации и согласования даты концерта. 

Кроме того, предстоящее сентябрьское выступление будет абсолютно бесплатным, в то время как исполнение песен артиста в рамках празднования Дня города обошлось местным властям почти в 3 млн рублей

Концерт Билана в Самаре 29 сентября — компенсация за предыдущее неудачное выступление артиста. 8 сентября на площади Куйбышева Билан принимал участие в концерте, посвященном Дню города. Тогда жителей Самары испугало выступление артиста, во время которого тот подозрительно медленно пел и совершал странные телодвижения. Горожане остались недовольны шоу и потребовали от городских властей принести им извинения за «неадекватного» Билана, передал «360».

После скандального выступления исполнитель в своем Instagram обратился к самарчанам с извинениями за выступление в пьяном виде, отметив, что давно не употреблял спиртное и «не рассчитал», а также пообещал подарить местной областной детской больнице два монитора пациента. 

Большой сольный концерт «Прости меня, Самара» Димы Билана состоится 29 сентября на площади Куйбышева в Самаре. Вход на мероприятие будет бесплатным, сообщает Sputnik

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Источник: Nation News
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