Эммануил Виторган высказал свои пожелания Собчак и Богомолову

Москва, 16 сентября. Актер Эммануил Виторган назвал «замечательным» способ, которым его бывшая невестка Ксения Собчак отпраздновала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Он также высказал свои пожелания молодоженам.

Бывший свекор Собчак прокомментировал скандальную свадьбу телеведущей и режиссера.

«Замечательный способ. Когда замуж выходят — замечательно. Желаем только всего самого хорошего», — сказал Эммануил Виторган в комментарии Life.Ru.

На вопрос журналистов, стоит ли рассказывать маленькому Платону — сыну Собчак и Максима Виторгана, — о том, что его мама каталась в «свадебном катафалке» по Москве, актер ответил, что ничего об этом не слышал.

Напомним, Ксения Собчак была замужем за сыном Эммануила Виторгана, Максимом, с 2013 по 2019 год. 13 сентября 2019 года телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. В отдел ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Кроме того, Собчак и Богомолов обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

На свадьбе Собчак исполнила танец в корсете и чулках. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров спел для молодоженов композицию «Снег». По его словам, это любимая песня Собчак, а знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под нее. Как передает «Газета.Ru», Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым частью «деконструированного шапито» и «абсурдом в абсолюте».