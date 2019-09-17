Тысячи сирийских граждан вернулись на родину благодаря усилиям Москвы и Дамаска

Дамаск, 17 сентября. В рамках совместных усилий правительств Сирии и России по возвращению перемещенных лиц в родные города и деревни тысячи граждан вернулись в районы северной Хамы и южного Идлиба. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).



Наш корреспондент сообщил, что сотни семей, вынужденных покинуть родные деревни из-за многолетнего терроризма, наконец, вернулись домой. Это стало возможным после того, как сирийская правительственная армия освободила часть провинций от боевиков.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что Сирия и Россия делают все для того, чтобы как можно больше сирийских семей оказались в родных городах и поселках. В данный момент правительство Дамаска занимается активным восстановлением разрушенной инфраструктуры, заново строит дома, ремонтирует водопровод, электричество и канализацию. Все это важно для того, чтобы обеспечить людям необходимые условия для проживания.

Всем возвращающимся беженцам оказывается медицинская помощь. Кроме того, сирийские власти выделяют продукты, теплую одежду и вещи первой необходимости для всех, кто только что приехал в республику.

Ранее сообщалось, что несколько сирийских семей вернулись в Сирию через пограничный пост «Насиб», находящийся на границе с Иорданией. Все они прибыли из лагеря беженцев «Азрак». Власти провинции Даръа предоставили возвращающимся лицам все средства транспорта и машины скорой помощи для оказания медицинских услуг пострадавшим.

Кроме того, центр готов принимать возвращающихся и оказывать им всю необходимую помощь, особенно ту, что связана с оформлением документов. Кроме того, власти обязались доставлять беженцев в ближайший пункт их проживания, отметив, что число возвращающихся с середины октября прошлого года до сегодняшнего дня достигло 27 400 человек.