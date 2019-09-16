Экстрасенс опровергла проклятие «Моей прекрасной няни» на фоне слухов о болезни Заворотнюк

После обнародования информации о последней стадии рака мозга у Анастасии Заворотнюк в Сети начали говорить о проклятии сериала «Моя прекрасная няня», в котором актриса исполнила главную роль. Но дагестанская яснознающая, экстрасенс, финалистка 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева это предположение опровергает.

В пользу версии о неком проклятии ситкома говорит тот факт, что в 2006 году от онкологического заболевания скончалась народная артистка РФ Любовь Полищук, игравшая в сериале маму няни Вики. А на саму роль няни Вики, как пишет «Газета.ru», изначально претендовала певица Жанна Фриске, проявившая свои актерские качества, сыграв ведьму в фильме «Ночной Дозор». Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы. Этот же диагноз приписывают Заворотнюк, у которой, как и у Фриске, проблемы со здоровьем начались после ЭКО.

«Я не знаю, происходит ли это с Анастасией Заворотнюк на самом деле, потому что не слежу за новостями, и, насколько мне известно, официального подтверждения болезни актрисы не было. Но я могу сказать, что если бы проклятие «Моей прекрасной няни», как сейчас говорят в интернете, было на самом деле, то Анастасия Заворотнюк уже бы лет 10-15 назад, когда сериал только выходил, заболела», — сказала в беседе с Федеральным агентством новостей экстрасенс Фатима Хадуева.

По ее мнению, связывать предполагаемую болезнь Анастасии Заворотнюк с болезнью Любови Полищук не стоит, как и не стоит притягивать сюда историю Жанны Фриске.

«То, что моя любимая актриса Любовь Полищук умерла чуть ли не на съемочной площадке, говорит лишь о том, что она очень много и сильно работала. У нее было истощение организма. Но не надо говорить о проклятии сериала. Здесь лучше задуматься о том, какое состояние способствует развитию рака головного мозга. Эта болезнь возникает у человека, который не может самоидентифицироваться, которому не хватает признания, у которого, как говорят, разрывается мозг от того, что он не знает, что ему делать сейчас. У такого человека может возникнуть состояние жертвенности ради успеха… Последние годы Анастасию Заворотнюк не так часто, как во времена «Моей прекрасной няни», показывали по ТВ. А актриса привыкла, что чем больше ее показывают, тем больше отдачи она получает от людей, тем больше энергии у нее есть. Когда сериал закончился, ей как будто обрезали провода, актриса испытала недостаток энергии, известности, значимости, и стала ломать голову, как проявиться по-другому и быть востребованной. И вот эти терзания стали благодатной почвой для развития рака головного мозга», — предполагает Фатима Хадуева.

При этом экстрасенс не исключает, что процедура ЭКО, к которой, как сообщают СМИ, прибегали и Заворотнюк, и Фриске, могла повлиять на развитие онкозаболеваний.