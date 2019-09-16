Двенадцатилетняя цыганка родила ребенка на помойке в Ровно

Ровно, 16 сентября. Беременную 12-летнюю цыганскую девочку обнаружили на мусорной свалке в украинском городе Ровно. Об этом сообщает в понедельник издание «Обозреватель».

По данным ресурса, семья несовершеннолетней зарегистрирована в одном из сел, расположенных в Закарпатской области, однако де-факто живет на помойке. Именно охранники мусорной свалки вызвали карету скорой помощи, когда у девочки начались схватки.

Роды приняли медики из Ровенского областного перинатального центра. По словам докторов, девочка не понимала ни украинского, ни русского языка и «практически не осознавала, что с ней происходит», пишет «Ридус».

В настоящее время украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет.

Напомним, в конце апреле текущего года сообщалось, что радикально настроенные украинцы разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Позже в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как цыгане с детьми убегают от вооруженных людей в масках.

Стоит отметить, что число нападений на цыган выросло на Украине за последние годы. В конце июня неизвестные напали на лагерь цыган возле Львова. В результате происшествия один человек погиб и четверо получили различные травмы и ранения. В начале июля появились сообщения, что в Закарпатской области убили 30-летнюю цыганку.