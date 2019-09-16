Кардашьян поссорилась с мужем из-за косметики

Вашингтон, 16 сентября. Актриса и звезда телевизионных шоу Ким Кардашьян поссорилась со своим супругом, рэпером Канье Уэстом из-за разногласий в воспитании старшей дочери. Как оказалось, супруг скандальной звезды не одобряет использование шестилетней дочерью косметики.

Светская львица не запрещала старшей дочери Норт носить туфли на высоком каблуке и появляться перед публикой со стильными взрослыми прическами. Кардашьян сперва начала слегка подкрашивать дочь, а позже разрешила ей делать макияж. Тогда малышка уже могла пользоваться и яркими помадами, и тенями.

Уэст, видя не по годам взрослую дочь, разозлился и запретил Норт пользоваться косметикой. Супруга музыканта назвала его «типичным отцом».

Сама 38-летняя знаменитость не видит ничего плохого в макияже, по ее мнению, дочь просто проявляет интерес к косметике. Однако Кардашьян решила не гневить мужа и поддержала его идею запретить дочери косметику.

«У меня тогда были небольшие проблемы. Теперь никакой косметики», — пояснила звезда.

Многие поклонники считают семью Кардашьян-Уэст образцовой. Пара связала себя узами брака в мае 2014 года. У четы подрастают четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Саам.