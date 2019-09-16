Соболь и Навальный позволили себе дорогой отдых во время следствия по отмыванию денег ФБК

В то время как участники устроенных командой Алексея Навального митингов сидят за решеткой, а против директората ФБК возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег и коррупции, Навальный и Любовь Соболь наслаждаются отдыхом. Основатель Фонда борьбы с коррупцией и одна из самых известный членов его команды покинули Россию в самый разгар следственных действий: Навальный вместе с женой и дочерью уехал в Калифорнию, а Соболь — на Кипр, о чем «борцы за прекрасную Россию будущего» сообщили в соцсетях.

Навальный опубликовал в Instagram фотографию с завтрака в компании жены и дочери, лицемерно пожаловавшись, что даже на отдыхе его не оставляют рабочие вопросы. Несмотря на плотный рабочий график, Навальный регулярно отдыхает на самых дорогих и престижных курортах, тратя за границей баснословные суммы. Обычно блогер отдает предпочтение Италии.

Любовь Соболь выложила видео из кабриолета, едущего по побережью Кипра. Несостоявшийся кандидат в МГД поделилась опасениями по поводу возможного невыезда из-за неприятностей с законом.

Напомним, в результате череды организованных командой Навального митингов, по большей части, несанкционированных, Любовь Соболь были назначены штрафы в размере 1 230 000 рублей, в то время как другим организаторам митингов пришлось отбывать реальные сроки. Наказание для Соболь оказалось более мягким из-за малолетней дочери, которую она использует, чтобы избежать заключения. Как ранее выяснило Федеральное агентство новостей, зарплата юриста ФБК достаточно скромная — около 60 000 рублей, поэтому оплата миллионного штрафа Соболь не по карману. Тем не менее экс-кандидат решила устроить День рождения на побережье Кипра.

По признанию самой Соболь, платить штраф из собственного кармана она не собирается. Деньги юрист ФБК планирует собрать при помощи донатов. Что же касается «рядовых» навальнистов, то они вынуждены справляться с возникшими проблемами собственными силами, так как помощь им оказывается лишь символическая. К примеру, арестованным фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках в Москве Навальный пообещал выделить всего по 1000 рублей, или 13000 в общей сложности. Реальной поддержки они так и не получили. Некоторые были отпущены, другие, из-за вскрывшихся серьезных нарушений закона, наказаны по всей строгости. Иван Подкопаев получил 3 года, Владислав Синица — 5 лет, Данил Беглец — 2 года.

В офисах ФБК по всей стране проходят массовые обыски по делу о «совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем», иными словами — об отмывании денег. Тем не менее главные потребители добытых преступным путем средств тратят их на дорогостоящие «каникулы» для себя и своих семей. Как и прежде, за махинации Навального будут отвечать другие люди.