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Мамонова выписывают после второй операции на сердце

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Мамонова выписывают после второй операции на сердце

Москва, 16 сентября. Музыканта Петра Мамонова выписывают из больницы после второй операции, проведенной на сердце. Об этом сообщила супруга артиста Ольга.

Ранее стало известно, что Мамонову снова потребовалось хирургическое вмешательство. Первый раз его прооперировали 26 августа — за два дня до этого музыкант был госпитализирован с инфарктом.

Жена Мамонова рассказала, что артиста выпишут 16 сентября. По ее словам, у артиста после операции «все замечательно».

«Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню», — сказала Ольга Мамонова в комментарии РИА Новости.

Напомним, 24 августа 68-летнего Петра Мамонова госпитализировали в одну из московских клиник с инфарктом миокарда. Ольга Мамонова рассказывала, что артисту стало плохо ночью. В этот момент пара находилась в деревне, расположенной в 140 километрах от Москвы. Супруги самостоятельно доехали в город и уже там вызвали бригаду скорой помощи.

Петр Мамонов известен как основатель рок-группы «Звуки Му». Актерскую карьеру он начал в первой половине 90-х годов — тогда музыкант исполнил роль в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Мамонов также снимался в картинах «Остров», «Игла Remix», «Пыль» и «Шапито-шоу». За роль в фильме «Остров» Мамонов получил множество наград, в том числе кинопремию «Ника».

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Источник: РИА Новости
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