Киев, 16 сентября. Украинские средства массовой информации обвинили Донецкую Народную Республику в том, что донецкие военные планировали уничтожение бывшего командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолета.

На Украине рассказали фантастические подробности похищения Цемаха. Киев утверждает, что во время специальной операции по вывозу с территории Донецкой Народной Республики Цемаха готовилась его ликвидация вместе с украинскими разведчиками. Как передает телеканал «1+1», украинская сторона считает, что в ДНР якобы отдали такой приказ, когда стало известно о его похищении украинскими диверсантами.

Как рассказал член экипажа первого добровольческого мобильного госпиталя Андрей Нечипорук, машину «скорой помощи», где находился Цемах, на карте якобы пометили на уничтожение. Кроме того, в сюжете говорится, что в «операции по переправке Цемаха на украинскую сторону» было задействовано несколько подразделений.

В июле ДНР назвала цель похищения Киевом «свидетеля» по делу МН17. Украина попытается использовать полученные под физическим давлением показания похищенного спецслужбами бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха для фальсификации данных о якобы причастности военных республики к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова.

Ранее родственники Цемаха рассказали средствам массовой информации о том, что военный был похищен сотрудниками Службы безопасности Украины из своей квартиры. Руководитель ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении самолета на Украине.

Напомним, министерство обороны РФ представило документы, доказывающие принадлежность сбившей малайзийский Boeing-777 ракеты Вооруженным силам Украины. Рассекреченные документы — формуляр и учетный журнал Долгопрудненского научно-производственного предприятия — позволяют установить перемещение ракетного комплекса. Судя по записям, ракета была произведена 26 декабря 1986 года, а 29 декабря была отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, которая входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области на территории Украинской ССР. Кроме того, ракета не могла оказаться в распоряжении Российской Федерации после присоединения Крыма в 2014 году.

Главное доказательство следствия — видеозапись о том, как российский «Бук» перемещается на территорию Украины, — сфальсифицирована. Российские эксперты смогли это установить по анализу изображения: движение листвы на деревьях и падение тени на автомобиль не соответствует погодным условиям. Полученные результаты расследования министерство обороны РФ направит в международную следственную группу.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.