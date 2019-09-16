Дизайнеры из РФ представят в Милане коллекцию RobotFedor с космической пылью

Милан, 16 сентября. Российский бренд ARV представит в Милане первую капсульную коллекцию RobotFedor, посвященную полету антропоморфного робота в космос.

Уникальная коллекция будет показана в Милане при поддержке Международного конкурса молодых модельеров (МКММ). Дизайнеры ARV использовали космические мотивы для создания футболок, худи, свитшотов.

Им помогали специалисты бренда SNJ — любители минимализма и простых линий. Эксклюзивная продукция имеет принты с краской, в которую добавлена космическая пыль, пишет Nation News.

Космическую пыль робот Fedor доставил с орбиты МКС. Дизайнеры называют свою коллекцию возможностью прикоснуться к космосу.

Основательно бренда ARV Владимир Белов таким образом поддерживает интерес к отечественной робототехнике и космонавтике. Эксперты считают, что российские технологии робонавтики не уступают американским.

Проектом занимались «Андроидная техника» и Фонд перспективных исследований. Нашим инженерам удалось создать робота Fedor всего за пять лет. Это говорит о больших амбициях и возможностях России в освоении космоса.

Ранее сообщалось, что робот Fedor выполнил свою функцию на орбите и больше не полетит в космос. Его создатели начали разработку нового робота — «Алексея Леонова», который должен выйти в открытый космос.

Инженеры продолжают исследование о роботах в состоянии невесомости.