Путин назвал турнир SPb Open значимым и ожидаемым событием в теннисном календаре

Москва, 16 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV Международного теннисного турнира St.Petersburg Open, отметив, что эти состязания по праву считаются значимыми и ожидаемыми в теннисном календаре. Соответствующая телеграмма размещена в понедельник на официальном сайте Кремля​​​.

Глава российского государства отметил, что теннисный турнир в Северной столице уверенно развивается и объединяет на кортах как мировых звезд, так и молодых спортсменов из различных государств.

«Он по праву считается одним из наиболее значимых, ожидаемых событий в международном теннисном календаре», — указал российский президент.

Путин также добавил, что организаторы соревнований держат высокую планку качества работы, многое делают для модернизации спортивной инфраструктуры, увеличения числа зрителей и поклонников этой игры.

Международный теннисный турнир проходит в Северной столице с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет 200 тысяч долларов.

Напомним, на этом турнире также будет участвовать российский финалист прошедшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису (US Open) Дмитрий Медведев. Как сообщал «Ридус», 23-летний теннисист вышел в финал турнира Большого шлема, где в напряженной борьбе проиграл опытнейшему испанцу Рафаэлю Надалю. По окончании турнира Медведев поднялся в рейтинге ATP на четвертую строчку.

Стоит отметить, что финал US Open комментировал выдающийся теннисист, экс-первая ракетка мира Марат Сафин. Как признавался в интервью RT двукратный победитель турниров серии Большого шлема, работа в прямом эфире на финале US Open — интересный опыт, который едва ли повторится.