Верховный суд РФ признал законным приговор польскому шпиону

Москва, 16 сентября. Верховный суд России признал законным приговор Мосгорсуда в отношении шпиона из Польши, который пытался заполучить комплектующие для системы ПВО С-300. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Ранее суд приговорил Марина (по другой версии — Мариана) Радзаевски к 14 годам лишения свободы. Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу и доводы, предоставленные стороной защиты гражданина Польши.

ВС России счел доказанным, что шпион искал возможность заполучить секретные комплектующие для С-300, чтобы незаконно вывезти их в Польшу. Верховный суд признал законным и обоснованным решение Мосгорсуда, передает РИА Новости.

Напомним, приговор в отношении Радзаевски был вынесен в июне 2019 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Сообщалось, что Радзаевски обвиняли в попытке передать за рубеж сведения, составляющие государственную тайну, которые могли подорвать национальную безопасность России, если бы попали в руки иностранной разведки.