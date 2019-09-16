Сенцов рассказал, как изменилась Украина за пять лет

Киев, 16 сентября. Террорист Олег Сенцов рассказал, что изменилось на Украине за пять лет. Впечатлениями он поделился на своей странице в Facebook.

По словам Сенцова, он как будто прибыл на Украину на машине времени из 2014 года. Террорист отметил, что ему было очень интересно узнать, какие изменения произошли в стране и в людях. Сенцов рассказал, что находится на Украине всего неделю, но уже «успел много где побывать и много с кем пообщаться».

«Предварительных вывода пока два: 1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми. Это все очень печалит. <...> Но надежд на лучшее я все равно не теряю», — написал Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов принимал участие в подготовке террористических актов на территории Крыма. Он был задержан российскими правоохранителями и в 2015 году приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В родную страну Сенцов вернулся 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщает RT.

Ранее Сенцов рассказал, чем планирует заниматься на Украине. По его словам, он намерен «снимать кино и жить», передает НСН. Кроме того, террорист планирует выпустить две книги и продолжить работу над сценарием, который он написал в колонии. Также Сенцов сообщил, что вопрос о его участии в политической деятельности остается открытым, пишет Infox.ru.