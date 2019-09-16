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Врачи нашли пневмонию у находящейся в коме Заворотнюк

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Врачи нашли пневмонию у находящейся в коме Заворотнюк

Москва, 16 сентября. У известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность и пневмония, артистка находится в коме. 

Пневмония стала осложнением из-за использования аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Mash. Это проходит на фоне болезни, лечить которую отказались в польской клинике.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Два дня назад медики прервали интенсивную терапию из-за состояния звезды.

Рядом с Заворотнюк находятся ее супруг Петр Чернышев и мама. По данным СМИ, 48-летняя актриса страдает злокачественной опухолью мозга.

Врач-онколог Андрей Пылев назвал этот вид рака одним из самых агрессивных и быстротекущих. Если опухоль операбельная, то лечение может занять до шести месяцев. 

СМИ сообщили ранее, что с 13 сентября Заворотнюк находится в реанимации с четвертой стадией рака. Эта информация не подтверждена представителями актрисы.

В прошлом году Заворотнюк родила ребенка, забеременеть ей удалось благодаря ЭКО. Некоторые эксперты полагают, что процедура ЭКО могла повлиять на здоровье актрисы.

В одном из интервью Заворотнюк призвала фанатов не жалеть ее. Она считает, что лучше прорываться в любой ситуации своими силами без жалости окружающих.

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