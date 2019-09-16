Болезнь Заворотнюк на Украине связали с поездками актрисы в «украденный» Крым

Киев, 16 сентября. Болезнь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — «карма» за прошлые поездки в «украденный» Крым, уверены на Украине.

В материале под названием «Это карма? В сети вспомнили о поездках Заворотнюк в украденный Крым» в «Обозревателе» написали, что тяжелое заболевание артистки связано с ее визитами на полуостров, передают «Дни.ру».

В украинском издании вспомнили, что звезда телесериала «Моя прекрасная няня» и ее супруг, фигурист Петр Чернышев, неоднократно приезжали в Крым не только по работе, но и на отдых.

Например, в 2017 году Анастасия представила на полуострове комедийный спектакль «Третий лишний». Тогда же она публично заявила, что в свое время даже собиралась переехать в Ялту, так как с этим местом у нее связано очень много позитивных воспоминаний.

«Что здесь только не случалось: и годовщину свадьбы мы здесь отмечали, и каток «Ялта ICE» у нас прекраснейший был проект», – говорила Заворотнюк.

Уже в 2019 году фигурист Петр Чернышев приехал в Крым для участия в ледовом шоу «Золушка». Компанию ему составила его коллега, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Об этом актриса поведала на своей странице в Instagram.

«Я желаю ребятам гладкого льда и аншлага, зрителям — удовольствия, праздника, положительных эмоций», – написала Заворотнюк под постом.

О том, как именно связано заболевание артистки с поездками на полуостров, не уточняется. Между случившимся несчастьем в семье актрисы и Крымом найдена исключительно мистическая связь.

Тем временем информация о том, что у Анастасии Заворотнюк была диагностирована последняя стадия рака головного мозга, а в настоящее время актриса находится в коме, продолжает тиражироваться СМИ. Однако официального подтверждения до сих пор нет.

У Анастасии Заворотнюк трое детей. Двое из них рождены в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В 2008 года актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В прошлом году у пары родилась дочь.

В последний раз Заворотнюк не смогла забеременеть естественным путем и решила прибегнуть к ЭКО, именно эту процедуру многие специалисты и знакомые артистки склонны считать причиной заболевания. Ранее сама актриса призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году по итогам референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированным».