Вятрович подсчитал число переименованных городов Украины в рамках декоммунизации

Киев, 16 сентября. Около тысячи городов и 52 тыс. улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Декоммунизация стала реформой, благодаря которой произошло массовое общественное обсуждение. Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древние имена 52 тысячам улиц, 989 городам», — сообщил он.

Напомним, в течение четырех лет — с мая 2015 года — на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предусматривает, в частности, переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных и политических деятелей. Институт национальной памяти создал перечень, в который были включены 520 исторических личностей, чья деятельность, по мнению учреждения, подпадает под действие закона о декоммунизации.

Как сообщал Infox.ru, в июле текущего года Украина официально приравняла коммунизм к нацизму. Соответствующее решение принял Конституционный суд Украины (КСУ). Так, судьи признали оба режима в стране в равной мере преступными.