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Тегеран призвал Европу делать шаги для сохранения ядерной сделки

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Тегеран призвал Европу делать шаги для сохранения ядерной сделки

Тегеран, 16 сентября. Тегеран все еще ждет от европейских участников ядерной сделки шагов по ее сохранению. Об этом рассказал официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави.

Как уточнил дипломат, Иран ведет переговоры с европейцами, в особенности, с французской стороной. Как передает телеканал Press TV, министр подчеркнул, что ЕС пытается получить разрешение от США для реализации своих обещаний в рамках ядерной сделки. Тегеран призвал Европу делать шаги для ее сохранения. 

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что создаваемый в Европе механизм расчета с Ираном, который позволит обойти односторонние санкции США, по факту не работает. 

Лавров напомнил, что европейские страны тоже несут ответственность за сохранение иранской ядерной сделки, которая была достигнута с таким трудом. Они взяли на себя обязательство обеспечить фундаментальное право Ирана продавать свою нефть и получить с этого прибыль. Это право является одним из ключевых условий сделки, и в настоящий момент оно не выполняется.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкций с Ирана в обмен на предоставление доступа инспекторам МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США. Был создан механизм обхода санкций, которые запрещают другим странам покупать у Ирана нефть, однако на данный момент он не применяется.

Тегеран призвал Европу делать шаги для сохранения ядерной сделки

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Источник: Press TV
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