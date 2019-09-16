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Вертолет Ми-26 аварийно сел в аэропорту Ханты-Мансийска

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Вертолет Ми-26 аварийно сел в аэропорту Ханты-МансийскаХанты-Мансийск, 16 сентября. Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом сообщается в оперативной сводке учреждения «Центроспас-Югория».

В воскресенье, 15 сентября, многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 был вынужден аварийно приземлиться в аэропорту города Ханты-Мансийска. 

«15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26​​​. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

РИА Новости, по информации источника в местных экстренных службах, сообщает, что на борту воздушного судна находились шесть человек, никто не пострадал.

Причины, по которым воздушное судно совершило аварийную посадку, неизвестны. 

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Источник: «Центроспас-Югория»
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