Назван комфортный для накоплений уровень дохода в России

Москва, 16 сентября. Россияне, которые не имеют сбережений, готовы начать копить средства при доходе от 35 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

В опросе, проведенном по репрезентативной выборке научно-техническим центром «Перспектива», приняли участие 1,5 тысячи человек. Исследование было проведено в июле 2019 года, передает РБК.

59% респондентов рассказали, что не имеют никаких накоплений. 27% из них рассказали, что нуждаются в доходе от 45 тысяч до 55 тысяч рублей, чтобы начать делать накопления. Для 21% респондентов комфортный для накоплений уровень дохода — 55 тысяч рублей, еще для 17% — 35–45 тысяч рублей. Еще 11% опрошенных рассказали, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, 2% респондентов — при доходе от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Треть из тех, кто делает сбережения — 32,4%, — рассказали, что делают это нерегулярно; 58% респондентов регулярно откладывают деньги с зарплаты; 9,6% — с премии.

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