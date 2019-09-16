Новак заявил, что атаки на Saudi Aramco влияют на мировую энергобезопасность

Москва, 16 сентября. Министерство энергетики России считает, что атака дронов на производственные мощности крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти Saudi Aramco влияет в целом на мировую энергобезопасность. С таким заявлением выступил глава российского министерства Александр Новак.

Глава Минэнерго РФ сообщил, что намерен обсудить вопрос, связанный с атаками дронов на производственные мощности саудовской компании, с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом.

«Считаем, что атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом. Требуется, чтобы таких случаев не происходило», — сказал российский политик.

Новак добавил, что мировых запасов нефти достаточно, чтобы компенсировать потери от снижения добычи топлива из-за этих атак. По его словам, в данный момент «нет необходимости принимать какие-то сверхсрочные меры».

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах Saudi Aramco вспыхнули пожары из-за атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В связи с атаками добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась почти в два раза. Саудовские власти заявили, что собираются на треть восстановить добычу топлива к вечеру понедельника.