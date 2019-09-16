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Россияне назвали топ-5 желаемых для посещения стран

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Россияне назвали топ-5 желаемых для посещения стран

Москва, 16 сентября. Больше всего российские путешественники мечтали бы побывать в Италии, Франции, США, Германии и Турции. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

По данным аналитиков, в Италию хотели бы поехать 9% граждан РФ, аналогичное количество опрошенных мечтали бы отправиться во Францию. Кроме того, США и Турцию желают посетить по 7% граждан, Германию — 5% респондентов.

Россияне назвали топ-5 желаемых для посещения стран

В Британии, как и в Испании, хотели бы побывать 4% россиян, сообщает RT.

Отмечается, что россиян, которые предпочли бы отправиться в Японию, Индию, КНР, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также Египет — по 3% на каждое направление. Не особо интересуют граждан РФ путешествия в Чехию, Израиль, Грецию, пишет «ФедералПресс».

Часть респондентов — 1% — отметили, что просто хотели бы побывать в любой другой стране. Однако, как следует из данных опроса, 9% граждан и вовсе не желают выезжать в иностранные державы, сообщает «Вечерняя Москва».

В НАФИ также рассказали, что путешествия по России за последние 12 месяцев совершал каждый пятый житель страны — 21%.

В социологическом опросе участвовали 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, граждане каких стран путешествуют по миру чаще всех.

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Источник: RT
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